VLAŠIĆ IMA NOVI KLUB! Nećete vjerovati kakav posao mu je menadžer sredio!

Stvarno mu je upala sjekira u med

Nikola Vlašić sljedeću sezonu trebao bi igrati u moskovskom CSKA, a iako vijest o transferu još uvijek nije sigurna, prilično je jasno da odlazi iz Premiershipa čim se dogovore posljednji detalji.

Mladi ofenzivac shvatio je da će u Evertonu teško dobiti priliku da se nađe u prvih 11 te je njegov menadžer, Tonči Martić, počeo tražiti novi klub te se pritom držao jasnih uvjeta. Najvažnije je bilo naći klub u kojem će Vlašić dobiti bitnu ulogu u momčadi, a ne na klupi. Sljedeći je bio da Vlašić dobije poziciju “desetke”, odnosno polušpice, koju preferira iako je dosad većinom igrao desno ili lijevo krilo. Osim toga, menadžer je tražio klub s napadačkom i kominatornom igrom.

Sve to ponudila je Moskva, a bjeloruski trener, Viktor Gončarenko, zapalio se za Vlašića čim je saznao da ga Everton daje na posudbu. Čini se da trner za njega već ima spremnu poziciju, onu Aleksandra Golovina (22), koji je nakon brilijante igre na SP-u otišao u Monaco za 30 milijuna eura. Prošle sezone upravo je on vodio CSKA do drugog mjesta u prvenstvu, a to bi sada trebao raditi Vlašić.

Sada slijedi najbolji dio ovog transfera menadžer je Vlašiću sredio odličan posao. Naime, CSKA će igrati Ligu prvaka, najpopularnije klupsko natjecanje na svijetu i baš tamo bi se u rujnu Vlašić trebao predstaviti kao nova desetka.

Gončarenko polaže ogromen nade u Hrvata, što dokazuje i činjenica da je odmah bio spreman za njega iskeširati 10 milijuna eura, ali Everton je to odbio.