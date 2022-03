VIŠE NIŠTA NIJE SVETO: Veliki klub slomio se pod teretom novca

Nogomet i puno novca idu skupa već dugo, a u nastavku takve priče, jedno novo poglavlje događa se u Barceloni. Tamošnji nogometni i sportski gigant dogovorio je suradnju sa Spotifyjem, velikanom u ponudi digitalnog audio sadržaja, a dio te suradnje pokazuje da više ništa nije sveto, pa ni ime stadiona Camp Nou, koji je do sada bio bez sponzorskog dodatka.

S dolaskom Spotifyja, dolazi i promjena. Barcelona je objavila da će se Camp Nou uz novog sponzora službeno zvati – Spotify Camp Nou. U Barceloninoj povijesti, stadion otvoren 1957. uvijek je bio bez takvog dodatka.

Spotify službeno dolazi na scenu u velikom klubu na početku sljedeće sezone, kada će postati Barcelonin glavni sponzorski partner.

Ova suradnja Barcelone i Spotifyja nije donijela službeno potvrđenu svotu o njezinoj financijskoj težini. No, informaciju je donijela katalonska radijska postaja Rac1, koja tvrdi da dogovor o sponzorstvu vrijedi 280 milijuna eura.

