VIŠE I OD DALIĆA! Evo koliko novi ugovor novca donosi Nenadu Bjelici, cifra je ogromna!

Ne treba ljudima viriti u lisnice. Barem ne zaslužnima za velike uspjehe na bilo kojem polju. Od gospodarstva, medicine, fizike, bilo koje prirodne znanosti, sve do sporta. Veliki umovi vrijede više, oduvijek je bilo tako. A puno vrijedi i um, odnosno djelo Nenada Bjelice. Čovjek je to koji je Dinamo nakon pola stoljeća uveo u “europsko proljeće”, osvojio HNL već “na zimu”, a sad će krenuti i po nove ciljeve.

U subotu ujutro potpisano je produljenje njegova ugovora s Dinamom do ljeta 2021. godine. To je za godinu dana više no što je imao po onom “starom”. Dok klubovi mijenjaju trenere kao na tekućoj vrpci, u HNL-u je zaista rijetka prilika da netko od tih ljudi produži ugovor. Međutim, Dinamo je po mnogočemu nadrastao hrvatske nogometne okvire, pa i po samoj plaći za njegova trenera.

Kako neslužbeno doznaju 24 sata, Bjelica bi po sezoni u okvirima novog ugovora trebao zarađivati milijun i pol eura godišnje. To je skoro dvostruko više od dosadašnjeg modrog rekordera, Vahida Halilhodžića koji je imao plaću od oko 900 tisuća eura za vrijeme njegova mandata prije svojih desetak godina.

Bjelica sada tako ima veću plaću i od hrvatskog izbornika Zlatka Dalića koji je nakon SP-a u Rusiji na kojem je s “Vatrenima” stigao do srebra potpisao ugovor koji mu jamči milijun eura godišnje.