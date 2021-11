VINKOVČANIN KOJI JE BJEŽAO OD RATA, PA IGRAO ZA SRBIJU! Zbog boce je dobio ‘cipelu’ u klubu, a pamti ga i jedan Hrvat

Autor: F.F

Posljednjih dana pojavila se fotografija na društvenim mrežama na kojoj se nalazio Danijel Ljuboja, bivši reprezentativac Srbije, a mnogi su se čudili kako sada izgleda bivši nogometaš.

Potpuno je promijenio izgled, a mnogi se ne sjećaju da je Ljuboja svoju prve nogometne korake napravio u – Hrvatskoj. Naime, rođen je u Vinkovcima, a tamo je kao dječak počeo trenirati u Dinamu iz Vinkovaca. Njegov talent ubrzo je prepoznao Osijek, ali onda ga rat odvodi u Srbiju.

Njegova obitelj pobjegla je iz Hrvatske kada je započeo rat te je nogomet nastavio igrati u Crvenoj zvezdi. Tamo se doduše nije dugo zadržao jer je za oko zapeo Francuzima.

Uvijek je bio krivac

Ubrzo ga je kupio Sochaux, gdje je započeo svoju profesionalnu karijeru. U dvije godine u Sochauxu pokazao je zašto su se za njega zanimali još dok je bio dječak te seli u Strasbourg u kojem se zadržao četiri godine. Potom odlazi u PSG gdje ga je, među ostalima, trenirao i bivši trener Dinama Vahid Halihodžić.

Bon anniversaire Danijel Ljuboja 🎂 4️⃣1️⃣ 🎉 pic.twitter.com/lIpVmOB0Vi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2019



Vaha ga je odmah označio kao ‘problematičnog’ igrača te ga je precrtao u svojim planovima. Ljuboja je bio poznat kao igrač koji voli ‘zaružiti’, ali je na terenu uvijek pružao ono najbolje od sebe. U intervjuu za Mozzart Sport od prije nekoliko godina otkrio je kako je u Parizu htio ostati duže, ali mu Halihodžić nije pružao priliku da igra:









“Htio sam ostati duže u PSG-u, ali tako vas karijera vodi. Došao je novi trener koji je imao drugačije planove, iako su me navijači tamo jako voljeli, na kraju sam morao otići.”

Put je nastavio u Njemačkoj, gdje je igrao za Stuttgart, HSV i Wolfsburg, ali nije mogao bez Francuske pa se vratio u Grenoble, a kasnije u Nicu.

Krivili ga za neuspjehe Srbije

Svojevremeno su ga htjeli dovesti Barcelona i Tottenham, ali ga je put odveo na drugu stranu:

“Uvijek je bilo nekih nesporazuma, ali da sve ide glatko, onda bi svi igrali u Barceloni ili Real Madridu. Ponekad se u karijeri nešto mora poklopiti i namjestiti, ne ide sve kako bi igrač htio”, priča Ljuboja.











Nakon neuspjeha Srbije i Crne Gore na SP-u 2006. godine mnogi su ga krivili za lošu atmosferu u svlačionici. On sam tvrdi da za reprezentaciju nisu igrali najbolji, nego da je tu bilo nekih drugih interesa.

“Kada se SP ne završi kako svi žele, onda se priča o nekim stvarima napamet, traže se krivci. Bilo je tenzija u momčadi, ali o toj prošlosti ne bih pričao. Bolje da se analiziralo tko je igrao, a tko je trebao igrati, nego da se poslije neuspjeha priča tko je kriv. Na kraju se pričalo o stvarima koje nemaju vez sa životom. Šteta što se tada nisu pitali zašto on igra, a on ne, ali kod nas to sve tako funkcionira”, prisjeća se.

Igrao u Poljskoj s Vrdoljakom, ali bez Francuske nije mogao

Karijeru je oživio u Legiji iz Varšave, gdje je igrao s našim Ivicom Vrdoljakom. Odigrao je dvije fantastične sezone, ali su ga na kraju ponovno proglasili krivcem. Napustio je Poljsku, a mnogi mediji tada su pisali kako je nakon osvajanja titule ‘ružio’ dugo u noć, a u ‘elementu’ ga je vidio predsjednik kluba, zbog čega nije dobio novi ugovor.

Vratio se u Francusku gdje je završio svoju karijeru, a očito bez te zemlje nije mogao. Na komentare da je Poljsku napustio zbog problema van terena se ne obazire:

“Došlo je do određenih nesporazuma i ne bih o tome. Htio sam se vratiti u Francusku, navikao sam na život ovdje.”

Sad to see that Danijel Ljuboja is no longer rocking his famous haircut. pic.twitter.com/x7U2ZhkEEZ — Serbian Football (@SerbianFooty) May 4, 2021



Jednu sezonu odigrao je u Lensu, a potom je zaključio karijeru. Bio je veliki talent, ali očito su ‘događanja van terena’ previše utjecala na njegovu karijeru. Sada radi kao menadžer i vjerojatno ga ne bi ni prepoznali da ga vidite na ulici, ali on uživa u takvom životu. Uvijek je bio miljenik navijača, ali odnosi s trenerima – bili su druga priča.