YouTuber nije prepoznao Joška Gvardiola, a onda je uslijedio novi zaplet

Joško Gvardiol je jučer navečer na dodjeli Zlatne lopte u Parizu bio na svečanosti na kojoj je slavio Lionel Messi, a 21-godišnja hrvatska obrambena zvijezda završila je na 25. mjestu.

Bila je to prilika za druženje nogometnih majstora koji su došli na svečanost, ali za Gvardiola, dogodio se i susret s jednom drugom zvijezdom, popularnim YouTuberom poznatim po nadimku IShowSpeed, čovjekom koji ima 21,3 milijuna pretplatnika na YouTubeu.

Sve je krenulo od toga da je Gvardiol zamolio da čovjek s kojim je bio dobije jednu fotografiju s YouTuberom, a fotografiranja se primio Joško. YouTuber očito nije prepoznao hrvatskog asa s terena i slijedio je novi zaplet.

Nah you just know that guy asked Gvardiol to ask for him, brother it’s speed go up to him yourself 😭 pic.twitter.com/YSOLm1VtOP

