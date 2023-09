Vijest o tragično preminulom Dinamovcu sve je Hrvate zavila u crno

Luka Ivanušec iz Dinama je otišao vrlo mlad, ta još mu nije niti 25 godina, a na zadnjoj utakmici na Maksimiru protiv praške Sparte zabio je, za što smo tada mislili dostatan gol za 3:1 i teren je napustio uz ovacije tribina i oduševljenje suigrača.

Luka je nakon toga otišao put Feyenoorda, Nizozemski prvak vabio ga je od početka ljetnog prijelaznog roka, a Ivanušec je na kraju odlučio otići iz voljenog Dinama, za ne baš prevelik novac.

Feyenoord je znao kakvog igrača dovodi, ali već je jedan bivši dinamovac ušao u antologiju nizozemskog velikana, Mladen Ramljak, koji je prije 45. godina tragično stradao u automobilskoj nesreći pored Novske. A obljetnica je baš ovoga tjedna…

Pravi gospodin

Mladen Ramljak rođen je u Zagrebu 1. srpnja 1945. godine, a u voljeni Dinamo došao je sa 13 godina i u modrom dresu je odigrao 339 službenih utakmica.

Igrajući za Dinamo osvojio je jedini europski trofej zagrebačkih plavih, Kup velesajamskih gradova, a isti uspjeh je ponovio i s Feyenoordom 1974. godine, u koji je došao godinu ranije, kada je osvojio nasljednika Kupa velesajamskih gradova, Kup UEFA.

Nizozemci su odmah bili oduševljeni kapetanom Dinama, kasnije je Ramljak postao i kapetan Feyenoorda, a impresionirao ih je svojim nogometnim znanjem, ali i osobnošću i obrazovanjem. Odlično je govorio engleski, uvijek je bio elegantan, uglađen, imao je gospodske manire, pravi Purger.

Mladen se u Feyenoordu, s kojim je osvojio i naslov nizozemske zadržao do 1977. godine, kada je prešao u nizozemski AZ, za koji je igrao do tragične pogibije 13. rujna 1978. godine.

Vrstan nogometaš

Mladen Ramljak osvojio je i srebro s reprezentacijom Jugoslavije na Europskom prvenstvu 1968. godine, održanom u Italiji, koja je i osvojila Euro.

Ramljak je bio obrambeni igrač odlične tehnike i pregleda igre, a bio je i bez dlake na jeziku te je jednom prigodom kada je Zebec Mladenu rekao; ‘Kakav si ti centarhalf kad ne znaš ni uklizavati’, na što je Ramljak odgovorio; ‘Znate li tko uklizava? Onaj tko stalno kasni, a ja ne kasnim pa nemam ni potrebu za uklizavanjem. Ja čisto odnosim lopte’.

Vito Caic won the trophy as Top scorer (5Goals vs Flamengo/ManUnited and Udinese) in the Mladen Ramljak football tournament,as a Defensive Midfielder. I liked him already in the Uefa Youth League,someone to keep an eye on this season,looked very good in the tournament. pic.twitter.com/YNFOHDBEmb

