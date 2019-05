VIDU SU ŽESTOKO OSPORAVALI, A SADA IM JE SVIMA VRATIO! Stoperu Vatrenih ukazana velika čast

View this post on Instagram

I am honored and thankful to be chosen for the Turkish #superlig First XI 🙏🏼 Big thanks to my @besiktas teammates, coaches and fans – this is a reward for them as well ⚫⚪ Congratulations to the other selected players, it’s a real privilege to be in this great group 🔝👏🏼🏅 #bestXI #firstteam #superlig #keepworking⁣ ⁣ Türkiye #süperlig yılın 11’ine seçildiğim için gururlu ve minnettarım 🙏🏼 @besiktas takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler – bu ödül aynı zamanda onların ⚫⚪ Seçilen diğer oyunculara da tebrikler, bu harika grubun içinde olmak gerçek bir ayrıcalık🔝👏🏼🏅 #bestXI #firstteam #superlig #keepworking