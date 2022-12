‘VIDJELI SU GA DA ŠEĆE SPLITOM, POTPUNO SAM’ Hajduk još nije riješio trenera, jedan čovjek potaknuo nagađanja

Hajduk prodaje i puni klupsku blagajnu, prvo transferom Marina Ljubičića u austrijski LASK, kada se moglo zaraditi i više da su parametri kod posudbe Austrijancima bili drugačiji, a zatim, pretposljednjeg dana 2022., objavljenim odlaskom Stipe Biuka u Los Angeles FC. U tom transferu, iznos odštete može doći do osam milijuna eura ako se uračunaju bonusi, a tu je i pravo na 20 posto iznosa od budućeg transfera, što je financijski dobar posao za splitske Bijele.

Nakon Biukovog transfera, Hajduk se nije riješio svih nepoznanica. U prvom planu je priča o treneru uoči nastavka sezone koji je sve bliže, a u međuvremenu, momčad i dalje vodi Mislav Karoglan koji je još uvijek bez poraza u 12 službenih utakmica otkako je sredinom rujna naslijedio smijenjenog Valdasa Dambrauskasa.

Karoglan do sada ima osam pobjeda i četiri remija otkako je postao prvi trener, a unatoč solidnom učinku, u Splitu se spominje mogućnost da na klupu dođe netko iskusniji, a u toj priči, u prvom planu je Ivan Leko, bivši veliki Hajdukov adut iz igračkih dana. Leko još nema novi trenerski angažman nakon što je početkom prosinca otišao iz kineskog Shanghai Porta, blagdansko vrijeme provodi u svojem Splitu, a s obzirom na to da je kod kuće, to je povuklo nagađanja da bi uskoro mogao na Hajdukovu klupu.

Čime se Leko trenutno bavi? Jutros, na posljednji dan 2022. godine, to je približio profil CroatianFootballNews na Twitteru, pišući da je bivši Hajdukov igrač i sadašnji trenerski kandidat bio primijećen u svojem gradu.

“Trenera Ivana Leku vidjeli su kako šeće sasvim sam plažom Žnjan u Splitu u subotu ujutro. To je raširilo nagađanje da bi mogao preuzeti momčad Hajduka iz Splita”, piše u ‘tvitu’.

Coach Ivan Leko was spotted walking alone down the Znjan beach in Split on Saturday morning. That spreads the rumour about his taking over of the Hajduk Split team

Kao igrač, danas 44-godišnji Leko je u Hajduku bio u dvije različite epizode. Na Poljudu je svoj put započeo u mlađim dobnim kategorijama, a poslije odlaska u prvu momčad u ljeto 1996., prvi transfer u inozemstvo imao je četiri godine kasnije kada je prešao u španjolsku Malagu.

U Hajduk se vratio četiri i pol godine nakon toga, u siječnju 2005., a novi odlazak dogodio se u ljeto iste godine, tada u belgijski Club Brugge.

Nakon igranja za još dva kluba u Belgiji, Beerschot i Lokeren, Leko je u toj zemlji 2014. u Leuvenu počeo svoju trenersku karijeru. Kasnije je još bio u PAOK-u u stručnom stožeru Igora Tudora, a kao glavni trener, radio je u Sint-Truidenu, Club Bruggeu i Royal Antwerpu u belgijskom nogometu te u Al-Ainu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u jednoj epizodi u međuvremenu.

Iskustva ne nedostaje, a tu su i tri trenerska trofeja, po jedno osvojeno belgijsko prvenstvo i superkup s Club Bruggeom te belgijski kup dok je Leko bio na klupi Royal Antwerpa. Poslije odlaska iz Šangaja, njegovo ime se nedavno povezalo i s mogućim dolaskom na klupu telavivskog Maccabija, no za sada, kako govore svjedoci, 44-godišnji trener je i dalje u svojem Splitu.

Few weeks after being dismissed from the position of Shanghai Port head coach, Ivan Leko is now linked with Maccabi Tel Aviv. According to Israeli media, the Croatian coach is a candidate to replace Vladen Ivic, who may leave to take the helm of FC Krasnodar. pic.twitter.com/csMdeBdkvh

— Titan Sports Plus (@titan_plus) December 29, 2022