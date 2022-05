(VIDEO) ‘TUKLI SU NAS SVI, IGRAČI, NAVIJAČI, REDARI, DUŽNOSNICI’: Linč nad sucima u Bosni, policija samo gledala

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Užasne scene dogodile su se u susjednoj Bih, preciznije Republici Srpskoj, gdje je na utakmici Prve kantonalne lige Tuzlanskog kantona Trešnjevka Maoča – Mladost Gornje Živinice, pretučena sudačka trojka: Agan Ramić, Amir Husić i Emir Babajić.

Kako se saznaje iz medija u susjedstvu, a i izjavama vinovnika incidenta, nakon što su gosti poveli s 2:0, domaći igrač nasrnuo je na linijskog suca, a glavni sudac Ramić probao ga je zaštititi i tada je nastao kaos.

“Gosti su poveli 0:2, došlo je do nervoze, jedan igrač je fizički nasrnuo na mog asistenta, a ja sam ga želio udaljiti htio da ga udaljim da ga ne povrijedi. U tom je trenu nastao kaos, i flaša je doletjela van terena, uletio je neko iz publike, ja sam počeo trčati prema svlačionici gdje me je sapleo delegat za sigurnosti, tu je bilo i “cipelarenja”, udaranja.. . Ušao sam unutra, ostali su izašli vani, ja sam se zaključao u svlačionicu, a sve je to promatrala policija RS-a. Međutim, nitko nije reagirao”, izjavio je sudac Ramić.





Pokušaj linča

Ono što je najgore na snimci se mogu čuti ostali gledatelji koji navijaju “Ubi ga” i slično, a smijeh se prolomio kada je sudac potražio pomoć od policije koja je samo stajala prekriženih ruku.

“U međuvremenu nekoliko domaćih igrača nastavilo je provaljivati unutra. Ima tu još jedna pomoćna prostorija s nekim nabacanim stvarima u koju sam ušao. Oni su odvalili prva vrata, iz štoka su ih izvalili. Znači tukli su nas, igrači s brojevima 2, 4 i 8, i još jedan koji je skinuo dres, zatim komesar, redari… oni koji nas trebaju zaštiti”, ispričao je za Dnevni Avaz, sudac pa završio:

“Zaštitili su nas domaći kapetan i još jedan igrač kojeg znam od ranije, da njih nije bilo dobili bi još batina. Inače, ovaj domaćim tim je bio puno lošiji, od prve minute su udarali, nisu ni htjeli igrati nogomet. Poslije smo otišli uz pratnju policije u Čelić, u hitnu, pa se vratili na stadion gdje je policija vršila uviđaj. Bilo je i materijalne štete, meni je vozilo oštećeno. Leđa su mi “šarena” od udaraca”, opisao je horor koji je preživio sudac Ramić.