(VIDEO) ZVIŽDUCI NA OLD TRAFFORDU, ALI NJEGA TO NE ZANIMA: Opet je zabio… Znate već tko! Jedan Hrvat odigrao loše…

U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Barcelona je na Old Traffordu pobijedila Manchester United sa 1-0, dok su u drugom susretu Ajax i Juventus u Amsterdamu odigrali 1-1.

Dvoboj na Old Traffordu odlučio je pogodak iz 12. minute kada je Luke Shaw udarac Luisa Suareza skrenuo u vlastitu mrežu.

Akciju je započeo Busquets uposlivši Messija, Argentinac je prebacio Suarezu na drugoj stativi, a ovaj je pucao glavom, no lopta se odbila od Shawa, promijenila smjer te završila iza leđa De Gee.

Ivan Rakitić je za Barcu igrao cijeli susret. Uzvratni susret je 16. travnja na Camp Nou

U drugom susretu večeri Ajax i Juventus su u Amsterdamu odigrali 1-1.

Ajax je bio bolji, dominirao je cijeli susret, stvorio nekoliko lijepih prilika, no jedan trenutak nepažnje domaće obrane i genijalnost Cristiana Ronalda razlog su što Ajax nije upisao pobjedu, već je susret završio 1-1.

Juve je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela golom Cristiana Ronalda nakon asistencije Joaoa Cancela. Ajax je izjednačio već nakon 30 sekundi nastavka, a velike zasluge za gol domaćina idu Cancelu koji je izgubio loptu na centru što je Ajaxu otvorilo kontru koju je golom okrunio Neres.

Bivši napadač hrvatske reprezentacije Mario Mandžukić započeo je utakmicu kao kapetan Juventusa, a igrao je do 60. minute kada ga je zamijenio Douglas Costa.

Manchester United – Barcelona 0:1 (Shaw 12′-ag)

