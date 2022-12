(VIDEO) ZVEZDA IGRA, A DVORANA SKANDIRA PROTIV HRVATA! Pogledajte kako su Delije ludovale nakon poraza Vatrenih

Srbija je ispala još u skupini Svjetskog prvaka te su se nakon toga posvetili gledanju Vatrenih te su jedva čekali ispadanje Hrvatske, a Delije su to i proslavili na utakmice Zvezde.

Košarkaši Crvene zvezde nadigrali su Žalgiris 77:73 i tako upisali desetu pobjedu zaredom u Euroligi čime su potvrdili svoju odličnu formu, a u jednom trenutku je krenulo skandiranje u čast Argentine.

Nisu Delije skandirali svom pleju Luci Viladozi nego su s tim pjevanjem htjeli proslaviti ispadanje Hrvatske sa Mundijala u Katru što je očito najveći uspjeh Srbije na Svjetskim prvenstvima.

Kada je nekoliko sekundi prije kraja napravljen faul nad Vildozom, spiker u dvorani je rekao da i Argentina vodi 2:0 protiv Hrvatske, a onda je uslijedilo glasno skandiranje publike koja je vikala: “Argentina, Argentina”!

.@kkcrvenazvezda fans chant “Argentina! Argentina! 🇦🇷” in the last seconds of the game🗣️ pic.twitter.com/X0SiLnp4h3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 13, 2022