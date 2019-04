(VIDEO) ZLATAN JE LJUT! O ovome bruji Amerika, pogledajte kako se nakon pogotka protivniku unio u lice

Njega smo se već vidjeli u svim izdanjima – i ljutitog, i sretnog, gledali smo kako zabija golove petom s centra, ma svašta… Nema toga na što nas Zlatan Ibrahimović nije naviknuo. I sve je manje onoga čime nas još može iznenaditi. Ipak, u nedjelju se dogodilo i nešto ne baš tako lijepo.

Ibrahimović je bio strijelac pogotka za 2:1 svoga LA Galaxyja protiv Real Salt Lakea u 78. minuti. I nema u tom golu ništa sporno, ali ima u njegovoj reakciji nakon te akcije. Naime, odmah nakon toga, umjesto slavlja, počeo se unositi u lice Nedumu Onuohi, obrambenom igraču sastava za koji je i ovaj put nastupio hrvatski nogometaš Damir Kreilach.

Poslije mu se Ibrahimović otišao ispričati u svlačionicu Real Salt Lakea, ali branič gostiju ispriku nije prihvatio.

“On sam sebe naziva zaštitnim licem MLS-a, a onda se ovako ponaša. Nije me briga, ne možeš se tako ponašati i tako razgovarati s bilo kim na travnjaku. Nije me briga, ne prihvaćam njegovu ispriku”, rekao je Onuoha.

Zlatan nije htio komentirati sukob.

“Ono što se dogodi na travnjaku, ostaje na travnjaku. Volim kada se osjećam živim, a to dueli izvlače iz mene. Volim ovakve situacije. Kada sam ljutit, osjećam se dobro.”

You don’t want to upset the Lion. 🦁

Zlatan makes it 2-1! #LAvRSL https://t.co/lLl7fh68Fk

— Major League Soccer (@MLS) April 29, 2019