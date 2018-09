(VIDEO) ŽESTOKA KAZNA ZA COSTU: Skupo će platiti pljuvanje protivniku u lice

Ovo je daleko od sportskog ponašanja

Douglas Costa završio je na naslovnicama svjetskih medija zbog nevjerojatno sramotnog poteza na utakmici Juventusa i Sassuola (2:1). Naime, u sudačkoj nadoknadi on je počeo raspravljati s protivničkim igračem, Federicom Di Francescom, na nakon nekoliko izmijenjeih riječi, pljunuo mu je u lice.

Douglas Costa’s performance against Sassuolo today. This man is crazy, I have lost a lot of respect for him. This is disgraceful 🤮😷 pic.twitter.com/Z1WMONyUjW

