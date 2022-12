(VIDEO) ZBOG MESSIJA I EKIPE ‘PADAJU’ TETOVAŽE: Jedna je posebna, a legendi i velika počast

Argentina je provela završetak Svjetskog prvenstva u Katru i povratak svjetskih prvaka kući u velikom slavlju. U jednom trenutku, stanje je zbog gomile ljudi na ulicama Buenos Airesa bilo takvo da su igrači dio proslave morali proći iz zraka, umjesto nastavka kretanja autobusom, a slavlje je kod nekih ostavilo tragove koji se neće izbrisati tako lako.

Za to su zaslužni argentinski majstori pravljenja tetovaža koji su imali pune ruke posla zbog puno zahtjeva da se na tijelima nađu ukrasi u počast svjetskim prvacima. Toga je bilo među igračima, primjerice, kod Angela Di Marije, strijelca drugog gola za Argentinu u finalu SP-a protiv Francuske. S različitim zahtjevima javili su se i brojni navijači koji će dalje krenuti sa slikovnim podsjetnikom na svjetski naslov.

Među navijačima, silno je popularan lik Lionela Messija, kako se moglo i očekivati s obzirom na važnost velikog majstora na putu do osvajanja trofeja. Messi s pokalom u rukama se neće zaboraviti, a s tetovažama, došli su i podsjetnici na taj trenutak.

VIDEO: After Argentina's victory in the World Cup final against France in Qatar, the tattoo shops of Buenos Aires have had to work overtime as grateful football fans rush to ink the unforgettable moment of captain Lionel Messi lifting the trophy onto their skin. pic.twitter.com/oV2Uu0Iie3

Dio navijača odlučio se za promjenu plana s tetovažama. Umjesto da se odaberu uobičajeni zahtjevi poput likova zmija ili lubanja, u prvom planu su lice Lionela Messija ili trofej koji su Argentinci osvojili u Katru.

After Argentina's historic win in the 2022 World Cup final, Argentine fans head to tattoo shops to have the moment forever inked on their skin.

Some fans are changing their original requests of traditional snakes or skulls to Lionel Messi's face or the World Cup trophy. pic.twitter.com/30SenURg75









— NoComment (@nocomment) December 27, 2022