(VIDEO) ZANOSNA PLAVUŠA I NOGOMETAŠ POSTALI HIT: Nesvakidašnja situacija brojne je nasmijala, a to nije sve…

Gonzalo Higuain nekad je bio velika zvijezda u Europi. Kao veliki talent došao je u Europu i ubrzo eksplodirao u Real Madridu, ali se tamo nije dugo zadržao.

Briljirao je u Napoliju, a zatim je igrao u Juventusu i Chelseau, a prošle godine je došao u Inter Miami klub koji je u vlasništvu Davida Beckhama, a s njim igra i Matuidi svjetski prvak s Francuskom 2018.

Sinoć je odigrana nesvakidašnja utakmica između njegovog Intera i Columbus Crewsa koja je započela u utorak navečer, a završila srijedu iza ponoći nakon što je na dva i pol sata bila prekinuta zbog lošeg vremena.

Nakon utakmice imao je intervju s novinarkom Inter Miamiom ujedno to je i ivša Kanadska nogometašica 33-godišnja Kaylyn Kyle. Imala je poteškoća s izgovorom španjolskih riječi pa je Higuain uskočio.

My first ever LIVE interview in Spanish….. and by Spanish I mean Spanglish 😂

Thank you to Gonzalo Higuain for pretending to understand what I was saying. 😎😂

3 points and THE HUNT TO THE PLAYOFF CONTINUES!! @InterMiamiCF 💕⚽️ pic.twitter.com/WMpNzfECVa

— Kaylyn Kyle (@KaylynKyle) September 14, 2022