(VIDEO) ZABORAVLJENI VATRENI IZ RUSIJE NAPOKON ZAIGRAO – I ZABIO! Pobjedu im je oduzeo mladić s dva pogotka u posljednjim minutama

Autor: F.F

Atletico Madrid i Valencia su remizirali u fantastičnoj utakmici 13. kola španjolske La Lige. Utakmica je završila 3:3, a madridska momčad bila je na pragu velike pobjede.

Valencia je do velikog boda stigla na fantastičan način, a sve je krenulo sjajno za momčad Diega Simeonea. U 35. minuti Luis Suarez dovodi Atletico u vodstvo i činilo se da će imati sjajno popodne.

U osmoj minuti susreta ozlijedio se Kieran Trippier, a zamijenio ga je naš Šime Vrsaljko kojem je to bio četvrti nastup u La Ligi ove sezone.

Prokockali pobjedu

U 50. minuti Valencia dolazi do izjednačenja nakon što je Stefan Savić postigao autogol, a samo osam minuta kasnije Antoine Griezmann postiže lijepi pogodak za 2:1. U 63. minuti činilo se da će Atletico do lake pobjede, kada je naš Vrsaljko postigao pogodak za 3:1. Bio je to treći pogodak hrvatskog desnog beka za Atletico, a prvi u prvenstvu.

Valencia do boda dolazi preko mladog 21-godišnjaka Huga Dure koji je u igru ušao u 85. minuti te postiže dva pogotka u sudačkoj nadoknadi utakmice. Dura je zabijao u 92. i 96. minuti te donio Valenciji veliki bod.

Atletico je s ovim bodom na 23 boda i četvrtom mjestu La Lige, dok je Valencia na desetom mjestu sa šest bodova manje.

Vrsljakov pogodak možete pogledati OVDJE!