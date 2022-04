(VIDEO) VRSALJKO PODIVLJAO U TEŠKOM INCIDENTU! Totalni kaos u tunelu, a sve je zakuhao Crnogorac

Jako napete scene zbivale su po završetku susreta Atletico Madrida i Manchester Cityja u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka. Man City je u utakmici bez golova u Madridu osigurao ulazak u polufinale, a još prije nego je sve završilo, krenuo je kaos u kojem je na terenu na Atleticovoj strani u prvom planu bio crnogorski obrambeni igrač Stefan Savić.

Savić se ‘zakačio’ s nekoliko igrača Man Cityja, najžešće je bilo s Jackom Grealishom, a sve se nastavilo i u tunelu na odlasku u svlačionice, kada je video prikazao i ulogu hrvatskog reprezentativca Šime Vrsaljka, koji u ovom susretu nije ulazio u igru s Atleticove klupe.

Scene po završetku utakmice pokazale su kako je Vrsaljko nešto bacio u smjeru Kylea Walkera i potom se prepirao s protivničkim igračima, a sve je završilo razdvajanjem kako ne bi došlo do težeg sukoba.

Things really got messy in the tunnel between @Atleti & @ManCity. In this video you see Savic still taking on City & Sime Vrsaljko throw something at City contingent and getting nasty with Walker. This is shameful 😮 pic.twitter.com/vBxSF9OCic

— Owusu Bempah Ayala (@Akwasi_Ayala) April 13, 2022