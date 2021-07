(VIDEO) VOJSKA ILI PRIPREME NOGOMETNOG KLUBA? Ovako nešto još niste vidjeli, pripreme francuskog prvoligaša ostavit će vas bez teksta!

Francuski prvoligaš Angers, prošlu je sezonu završio na 13. mjestu ljestvice, a čini se da ove godine ciljaju na koje mjesto više. Klub je zaposlio novog trenera Gerarda Baticlea, a ovaj je iznenadio igrače kada su otišli na pripreme.

Umjesto klasičnih priprema na koje su nogometaši navikli, Baticle je odlučio i svoje igrače pretvoriti u pravu malu vojsku.

A kako će to drugačije napraviti nego ih trenirati kao vojnike?

U nadi da će probuditi timski duh i malo povećati borbenost kod svojih igrača, Baticle im je naredio da se obuku u vojničku odoru te odrade trening u skladu s odjećom.

Meanwhile at Angers, new manager Gérard Baticle has dressed his 1st team up like combattants in a bid to foster team spirit. pic.twitter.com/zeDbSkRuPc

— Get French Football News (@GFFN) July 10, 2021