(VIDEO) VELIKI ŠOK ZA NIKOLU VLAŠIĆA: Nenamjerno teško ozlijedio suparnika

Na današnjem susretu Premierlige u kojem su snage odmjerili West Ham i Burnley, zaigrao je i naš reprezentativac Nikola Vlašić, koji je na žalost sudjelovao u strašnom incidentu.

Naime Nikola je slučajno spotaknuo na Ashleyja Westwooda nakon jednog duela, a igraču Burnleyja puknuo je zglob na nozi.

Praying for Ashley Westwood’s speedy recovery. Horrible Ankle Break 🙏🏽🙏🏽🙏🏽#WHUBUR #BFC #Burnley #WHU #EPL #PremierLeague #WestHam pic.twitter.com/q5rVVKs79l

— Let The Ball Do The Work (@LTBDTW_) April 17, 2022