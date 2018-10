(VIDEO) VELEMAJSTORIJE HRVATA NA EL CLASICU! Modrić pogodio stativu, Rakitić potezom ostavio bez daha!

Barcelona je na svom Camp Nou u potpunosti deklasirala Real Madrid s čak 5:1. Mrežu jalove momčadi iz Madrida napunili su Suarez s tri gola te Coutinho i Vidal. Za Real je igrao Modirć, dok je Rakitić briljirao u redovima Barcelone.

Rakitić je jednom fantastičnom dugom loptom započeo napad, sa svoje polovice prebacio je cijelu obranu Reala i zakuhao pogodak.

Nešto kasnije, Modrić je pogodio stativu! Ter Stegen nije mogao do lopte i da je koji centimetar išla prema unutra bio bi gol.

