(VIDEO) VEĆA DRAMA NEGO U LIVERPOOLU: Tottenham gubio protiv Ajaxa 0-2, za 3-2 prolaz zabio u nadoknadi

U finalu nogometne Lige prvaka 1. lipnja na madridskom stadionu Wanda Metropolitano igrat će Liverpool i Tottenham.

Nakon što je Barcelona u utorak čudesnim preokretom nadoknadila tri gola zaostatka protiv Barcelone i pobjedom 4-0 izborila finale, ‘vizu’ za Madrid izvadio je i Tottenham na još ‘luđi’ način u Amsterdamu pobijedio Ajax sa 3-2 i tako nadoknadio poraz od 0-1 iz prve utakmice igrane u Londonu.

Spursi su stigli do najvećeg uspjeha u povijesti kluba golom u petoj minuti sudačke nadoknade nakon što su gubili 0-2 na poluvremenu. Totteham je tako postao tek druga momčad u povijesti Lige prvaka koja je u polufinalu u prvom susretu izgubila kod kuće, a potom u uzvratu pobijedila na gostovanju.

od 17 momčadi koje su u polufinalu LP u prvom susretu izgubile kod kuće, do samo je samo jedna u uzvratu slavila na gostovanju i prošla dalje. Bio je to Ajax 1996. Nizozemci su u prvom susretu izgubili od Panathinaikosa sa 0-1, no u Ateni su slavili sa 3-0, a potom u finalu izgubili od Juventusa.

Ajax je nakon prvog poluvremena vodio sa 2-0 golovima Matthijsa De Ligta (5) i Hakima Ziyecha (35), no Tottenham se u prvih pola sata nastavka vratio s dva gola Lucasa Moure (55, 59). ‘Kopljanici’ su mogli do novog vodstva u 78. minuti, no Ziyech je pogodio vratnicu, a u 87. minuti okvir gola je pogodio i branič Tottenhama Jan Vertonghen. Kada se već činilo kako će susret završiti 2-2, Moura je u petoj minuti nadoknade ušuktao raspjevanu Arenu.

Tottenhamu je ovo najveći uspjeh u elitnom natjecanju ‘Starog kontinenta’. Spursi su do sada tek jednom stigli do polufinala, prije 57 godina kada su ispali od Benfice. No londonski sastav se može pohvaliti kako je dva puta slavio u Kupu UEFA (1972, 1984), a jednom u Kupu kupova (1963).

Liverpool je u dosadašnjih osam finala pet puta pobijedio, a posljednji put 2005. godine, no lani je izgubio finale od Real madrida.

Engleski su do sada samo jednom imali dva kluba u finalu Lige prvaka, 2008. je Manchester United u Moskvi bio bolji od Chelsea.