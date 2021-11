(VIDEO) VATRENI ZABIO GOLČINU, A ‘NJEGOV’ HRVAT GA NAPAO: Nema slavlja, poručio mu je jednu stvar!

Torino je jučer navečer u 13. kolu Serie A kod kuće s 2:1 bio jači od Udinesea, a važnu ulogu u dolasku do pobjede imao je i Josip Brekalo. Hrvatski reprezentativac je u osmoj minuti zabio prvi gol na utakmici, začinivši svoj nastup u kojem je igrao do 82. minute.

Brekala je u završnici utakmice zamijenio Marko Pjaca, još jedan Hrvat u Torinu, a na zbivanja na terenu se po završetku susreta osvrnuo Ivan Jurić, hrvatski stručnjak na klupi torinskog kluba.

Unatoč pobjedi, nije sve bilo sjajno. Svoju dozu trenerove kritike dobio je i Brekalo, bez obzira na svoj gol koji je bio jako lijep, s udarcem iz daljine koji možete pogledati ovdje. (TV prava: TV Arena Sport)

Stigla trenerova reakcija

‘Nadam se da ćemo uspjeti dodatno podignuti razinu igre koju pokazuju Brekalo, Praet i Belotti. Nije to bila sjajna utakmica, ali obavili smo dobar posao’, rekao je Jurić za talijanski Sky Sport, spominjući i hrvatskog reprezentativca među igračima od kojih očekuje više.

Torino je došao do svojeg cilja zadržavši prednost u završnici utakmice, nakon što je Udinese učinio stvari neizvjesnima smanjenjem na 2:1. ‘Bila je to teška utakmica, jako zahtjevna za nas. Mogli smo zadržati 2:0, ali primili smo gol i nakon toga smo patili do kraja’, kazao je Jurić.

Drže priključak s vrhom

Igrači Torina su domaćom pobjedom došli do 17 ovosezonskih bodova u prvenstvu, držeći priključak s momčadima na mjestima za nastup u Europi. Torinska momčad trenutno je na 11. poziciji, a šestoplasirani Lazio s četiri boda više drži mjesto za ulazak u Uefinu Konferencijsku ligu u sljedećoj sezoni.

Novi izazov za Torino dolazi u nedjelju u 14. kolu u Rimu, ali ne protiv Lazija, već protiv Rome, koja se nalazi na petoj poziciji s pet bodova više od Jurićeve, Brekalove i Pjacine momčadi.