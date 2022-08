(VIDEO) VATRENI U RUŽNOM INCIDENTU: O Hrvatu pišu u Engleskoj, pogledajte kako je sve počelo

Mateo Kovačić, jedan od glavnih aduta hrvatske reprezentacije, poznat je kao miran čovjek koji ne ulazi u incidente, kako na terenu, tako i u privatnom životu. Ipak, tu i tamo, izgleda da se i 28-godišnjem Vatrenom zna dogoditi da zbog nečega ‘pukne’, kao što se piše u Engleskoj, gdje je dio fokusa bio usmjeren na Kovačićevu ulogu u zbivanjima nakon utakmice njegovog Chelseaja i londonskog gradskog protivnika Tottenhama u drugom kolu Premiershipa.

Susret je bio završen s 2:2, Kovačić zbog ozljede nije bio na raspolaganju za nastup, a po informaciji stranice football.london koju su potom prenijeli i poznatiji engleski mediji, tvrdi se da je hrvatski reprezentativac u dresu Chelseaja sudjelovao u incidentu u tunelu nakon utakmice.

Pritom se ‘zakačio’ s Antonijom Conteom, talijanskim trenerom na klupi Tottenhama, a sve je imalo začetak u događajima s terena. Za vrijeme utakmice, Conte i Chelseajev šef struke Thomas Tuchel su jedan drugome išli na živce proslavom golova svojih momčadi, a nakon toga, pažnje je privuklo njihovo rukovanje koje je izazvalo gužvu na travnjaku Stamford Bridgea.

Zbog tog rukovanja koje se može opisati s puno drugih riječi umjesto one da je bilo prijateljsko, izbile su ružne scene na terenu stadiona na kojem je Chelsea domaćin. Conte i Tuchel su nakon toga kažnjeni crvenim kartonima, a kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje. (TV prava: TV Arena Sport)

Mateo Kovačić ušao je u ovu priču pri odlasku obje momčadi u svlačionice, u tunelu Stamford Bridgea. Kako piše football.london, hrvatski reprezentativac uzvratio je Conteu nakon što je Tottenhamov trener prvi krenuo prema njemu, a potom, iz Kovačićevih usta čulo se vikanje na račun Talijana na klupi protivničke momčadi. To nije bilo sve. Spominje se i prepirka u kojoj je Kovačić bio i s drugim članovima stručnog stožera protivnika.

Antonio Conte barged into Mateo Kovacic as he went down the tunnel, which has now led to the Croatian arguing with the Tottenham coaching staff #CFC









