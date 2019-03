(VIDEO) VATRENI NA ŽESTOKOM UDARU! Skrivio gol i pokopao Sevillu: ‘On je najgori i donosi nered’

Autor: Dnevno.hr

Tko kaže da vam prednost od dva pogotka prvom produžetku garantira prolazak dalje, kad je riječ o dvomeču u nokaut-fazi nekog europskog natjecanja? Pitajte Sevillu, oni će vam reći da je i to moguće prosuti. U Pragu, kod Slavije koja je prošla u četvrtfinale Europske lige, Sevilla je prosula sve. Apsolutno sve što je do tada imala i držala.

Nakon što su Sevilla i Slavia odigrale 2:2 i u prvoj utakmici na Sanchez Pizjuanu, kao i nakon 90 minuta meča u Pragu, španjolska je momčad upravo u osmoj minuti produžetka stigla u vodstvo. To je značilo da će i u slučaju da Česi izjednače do kraja proći zbog više postignutih golova u gostima. No, Česi ne samo da su izjednačili, već su u preostalih dvadesetak minuta sve preokrenuli i pobjedom 4:3 ostvarili prolazak.

Slavia je u 102. minuti izjednačila na 3:3, ali i dalje je Sevilla imala prolazak. Kako bi mu bila još bliže, trener Pablo Machin iz igre izvlači najboljeg strijelca Wissama Ben Yedder i uvodi Marka Roga, veznjaka koji mu je trebao donijeti čvrstinu i začepiti brojne defenzivne rupe.

Umjesto toga, Rog je postao najveća Sevillina rupa. Za samo 15 minuta u igri sve što je mogao napravio je pogrešno, a kruna njegovog debakla dogodila se minutu prije kraja produžetka. Nakon njegove greške na rubu kaznenog prostora Slavia je počela akciju koja je nakon nespretnosti stopera Kjaera i golmana Vaclika završila golom za pobjedu Slavije 4:3 i njen prolazak dalje, dok je Sevilla prosula nemoguće.

“Njegova greška u opasnoj zoni i na samom kraju produžetka, minutu prije prolaska Seville, donijela je potpuni obrat i njeno ispadanje. Ušao je kako bi pomogao svojoj momčadi, a na kraju ju je pokopao. Ovo je bila luda utakmica, a on je igrač koji ne donosi red nego nered”, to je ocjena španjolske Marce na nastup Marka Roga.

Rog je tako pridonio prvom Sevillinom ispadanju iz natjecanja koje smatra svojim (osvojila ga je tri puta u zadnjih pet godina) još od 2011. kada ju je eliminirao Hannover. Od tada je Sevilla nanizala povijesnih 18 rundi u EL-u sve dok je nije nokautirao hrvatski veznjak na posudbi iz Napolija.