(VIDEO) VATRENI IZNENADIO SVIJET: Nakon derbija samo u gaćicama trčkarao terenom

Danas su u Londonu na Stanford Bridgeu Chelsea i Manchester United igrali su 1:1 te su podijelili bodove u derbiju Premiershipa, koji su osim golova obilježile dvije stvari.

Što se ManU-a tiče osim boda, koji im je donio Casemiro u sudačkoj nadoknadi, gostovanje u Londonu neće pamtiti po najboljem, nakon što im se ozlijedio pouzdani branič Francuz Varane.

Kako se doznaje ozljeda bedra Varanea nije bezazlena pa Didier Deschamps ima sve većih problema prije Svjetskog prvenstva, pošto Kante sigurno neće put Katra.

Raphael Varane was absolutely distraught as he was taken off injured 💔 pic.twitter.com/WO5HfSHQI0

— GOAL (@goal) October 22, 2022