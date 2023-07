(VIDEO) Vatreni golom presudio utakmicu: Pogledajte odličnu akciju Bayerna

I dok je u slabijim ligama sezona već počela, klubovi iz liga takozvane petice igraju pripremne utakmice diljem svijeta pa tako i Bayern, koji jena turneji po Japanu.

Tuchelova momčad igrala je prijateljsku utakmicu u Tokyju protiv Kawasakija, a za Bayern nastupio je i naš Vatreni Josip Stanišić, koji je bio i strijelac jedinog pogotka.

Josip je sjajno ispratio jednu kontru suigrača i ušao je u nebranjeni prostor na negdje 11 metara od golmana te je smireno sam primio loptu i zabio pored nemoćnog golmana. Gol Stanišića pogledajte OVDJE.

Thanks for your support, Tokyo! 🔴⚪#AudiFCBTour pic.twitter.com/KPFA8kUuLb

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 29, 2023