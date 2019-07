(VIDEO) VATRENI AS VEĆ JE ‘SREDIO’ FRANCUZA! Na prvom treningu nove zvijezde rodilo se prijateljstvo

Tek što je novopečeni igrač katalonskog velikana Barcelone stigao u klub, na prvom treningu s njim u društvu svi su bili vrlo dobro raspoloženi. Kako to i obično biva, tko dođe novi, ima čast biti u sredini prilikom odigravanja partije “rondosa”.

Novi suigrači dvaput su mu u “ševi” gurnuli loptu kroz noge, a francuski reprezentativac u šali je legao na travnjak. Kad se ustao, hrvatskog je reprezentativca koji ga je pomalo zadirkivao, u šali odgurnuo.

Trening se nastavio u šali i sjajnom “štimungu”, a ovako se jača kemija u momčadi koja će za nekoliko tjedana krenuti u bitku za nove trofeje.

Griezmann trynna push Rakitic out if the club on his first day 💉

pic.twitter.com/iyBJCnq5dq

— Atharva (@Athsonfire) July 15, 2019