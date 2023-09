(VIDEO) Varaždinci uzeli bod u Osijeku, Kohorta skandirala ‘uprava odlazi’

SuperSport HNL došao je do devetog kola, koje je otvorio susret između Osijeka i Varaždina na Opus Areni, a gosti kući odlaze s osvojenim bodom, a rezultat je bio 1:1.

Početak prvog poluvremena je bio dosta oprezan s obje strane, da bi Varaždinci poveli iz prvog pravog napada, kada je Elezi u mrežu Malenice pospremio centaršut Vukčevića. Gol pogledajte OVDJE.

Nakon toga utakmica se rasplamsala, Osijek je svim silama pokušavao izjednačiti, dok su i Varaždinci imali svoje šanse pa je tako i jednima i drugima poništen gol.

OSIJEK AND VARAŽDIN SHARE THE POINTS!

Following an early goal by Elezi, Osijek retaliated with a strike from Mierez early in the second half.

Osijek has gone winless in their last four games, while Varaždin continues to have only one loss!#HNL #OSIVAR pic.twitter.com/87j1gxGtE0

