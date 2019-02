(VIDEO) VAR DAO, VAR UZEO: Realu s(p)retna pobjeda, Spursi stekli ogromnu prednost u odnosu na pčele iz Dortmunda

Branitelj naslova prvaka Europe, momčad madridskog Reala pobijedila je rezultatom 2:1 u prvom susretu osmine finala Lige prvaka protiv Ajaxa. Na stadionu koji nosi ime po velikanu europskog nogometa, velikom Johanu Cruyffu, rezultat je možda mogao biti i potpuno drugačiji.

Naime, prvi pogodak koji je postignut na utakmici djelo je argentinskog braniča Nicolasa Tagliafica. Već su ga domaći nogometaši bili proslavili, kada se slovenski sudac utakmice Damir Skomina odlučio na pregledavanje snimke putem video-analize. Bilo je to prvi puta da se VAR koristio na jednoj utakmici Lige prvaka, odnosno prvi puta da je na temelju snimke pogodak poništen budući da je nakon pregleda ustanovljeno da je pogotku prethodilo zaleđe.

En la imagen se ve que, en el momento del cabezazo de Tagliafico, Tadic está offside e ‘impide’ la salida de Courtois. Pero el fútbol no es estático, y al ver la jugada en movimiento me da la impresión de que Tadic no impide la salida del arquero. Todo es interpretación. Todo. pic.twitter.com/WGGib0bkBN — Francisco Bono (@iscobono) February 13, 2019

Golovi su počeli padati u nastavku utakmice. Pola sata prije kraja susreta asistenciju mlade zvijezde, brazilskog wonderkida Viniciusa koristi Karim Benzema za prednost kraljevskog kluba.

Na polovici preostalog vremena, točnije u 75. minuti Ajax je poravnao nakon krasne momčadske akcije. Strijelac je bio marokanski veznjak Hakim Ziyech. I prije ovoga gola domaćih sudac Skomina provjeravao je snimku putem VAR-a, ali je ustanovljeno da je sve bilo čisto.

@AFCAjax scores The goal was coming and coming …. Ziyech who had been promising from the start has scored.@GaryLineker has the justice been served??? #AJARMA #realmadrid #courtois pic.twitter.com/A7dLcdIMaU — gautam mishra (@gautkumar) February 13, 2019

Konačnih 2:1 u 87. minuti postavit će Marco Asensio, momak koji je 13 minuta ranije zamijenio upravo prvog Realovog strijelca Benzemu. Bila je to kobna greška užeg dijela Ajaxove obrane. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i najbolji igrač svijeta Luka Modrić odigrao je čitavih 90 minuta za kraljevski klub.

U drugom susretu dana veliku je pobjedu od 3:0 ostvario londonski Tottenham na svome Wembleyju protiv dortmundske Borussije. I ovdje su svi golovi bili viđeni u nastavku. Strijelci su bili Son Heung-Min u 47. minuti, Jan Vertonghen u 83. te Fernando Llorente u 86. minuti. Teško će biti aktualnom lideru njemačkog prvenstva u uzvratu za tri tjedna na Signal Iduna Parku, a Ajaxove šanse na stadionu Santiago Bernabeu još su slabije.

Evo i svih golova s Wembleyja.