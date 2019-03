(VIDEO) UZNEMIRUJUĆI PRIZORI! Nogometaš se srušio na terenu i preminuo na putu do bolnice

Nogoemtaš gabonskog kluba Akande FC, Herman Tsinga (30), umro je u subotu na putu do bolnice nakon što se u 23. minuti utakmice srušio na travnjak nakon jednog zračnog duela.

Nogometašu je na terenu pokušao pomoći vojni liječnih masažom srca i uspio ga je održati na životu, ali u kolima Hitne pomoći nije bilo defibrilatora i nažalost je preminuo. Navodi se čak da u kolima nisu imali niti spremnike s kisikom, a kamoli nešto skuplju opremu.

Tragično preminuli Tsinga već je sedmi igrač koji je izgubio život u gabonskom nogometu u posljednjih 12 godina.

Gabon National Oil-Foot mourning. Akanda FC player Herman Tsinga who died upon his transfer to Owendo CHU after collapsing on the pitch a few seconds after an aerial duel in the 23rd minute of the game against Missile FC in the stage of the INJS. RIP pic.twitter.com/B2dnFu1t3K

— Collins Okinyo (@bedjosessien) 3. ožujka 2019.