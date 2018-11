(VIDEO) UZNEMIRUJUĆE SNIMKE! Napadač Arsenala slomio nogu, suigrači se držali za glavu

Napadač engleske nogometne reprezentacije i Arsenala Danny Welbeck teško se ozlijedio u susretu Europske lige protiv Sportinga.

Welbeck je u 25. minuti ozlijedio gležanj i na nosilima i s maskom za kisik je iznesen s travnjaka stadiona Emirates. U redovima ‘Topnika’ strahuju kako je došlo do loma gležnja zbog čega bi 27-godišnji napadač morao na operaciju.

“Bojim se kako s radi o teškoj ozljedi, nešto je slomio u gležnju, no sve će biti jasnije u petak nakon pregleda,” kazao je trener londonskog sastava Unai Emery.

