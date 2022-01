(VIDEO) UŽAS NA TERENU: Pomahnitali muškarac naganjao djecu nožem

Strašne scene viđene su u polufinalu Copinhe, poznatog juniorskog turnira u Brazilu, u kojem je Palmeiras je pobijedio domaćina Sao Paulo sa 1:0, ali utakmica je ostala u sjeni na sreću izbjegnute tragedije.

Naime, utakmicu je obilježio detalj na samom kraju susreta kada su dva domaća navijača utrčala na teren. Igrala se šesta minuta nadoknade vremena kada su huligani uletjeli na teren sa željom da se obračunaju s pretežno maloljetnim protivničkim igračima.

Jedan od huligana je imao nož u ruci, a samo je brza reakcija suca spriječila veću tragediju koja se mogla dogoditi.

“Torcedores” do São Paulo invadiram o campo, um deles estava com uma FACA. pic.twitter.com/CMCchNvX6n

Oduzeo mu nož

Sudac je uspio oduzeti nož od pomahnitalog čovjeka i odnio ga je do zapisničkog stola. Tek tada je reagirala policija koja je ušla na teren i privela huligane.

Igrači Sao Paula su svoje navijače zadržali i nisu im dozvolili da dođu do njihovih vršnjaka u dresu Palmeirasa. Sudac je nakon incidenta odmah odsvirao kraj meča.

Cenas tristes na #Copinha2022… Torcedores com o uniforme do São Paulo e com faca invadiram o gramado e partiram pra cima dos jogadores do Palmeiras! pic.twitter.com/dzNOCmAExk

— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) January 23, 2022