(VIDEO) UVRIJEDIO JE KATOLIKE, KAZNA JE STIGLA: ‘Znamo što kruži internetom’, teški udarac za reprezentativca

Nedugo nakon što je preminula kraljica Elizabeta II., u Velikoj Britaniji je u fokusu bilo odavanje počasti tijekom kojeg se našlo i drugačijih, negodujućih glasova na sportskim terenima, o čemu smo pisali, a ovih dana, u fokus je stigla jedna priča u kojoj se također vrijeđa, ali ne preminulu kraljicu, već škotske katolike.

Glavni lik je Kyle Lafferty, 35-godišnji napadački adut reprezentacije Sjeverne Irske, a sve je krenulo zbog snimke koja se raširila internetom. Na njoj se vidi kako Lafferty uvredljivim riječima iz tamošnjeg ‘slenga’ priča o navijačima Celtica, a u fokusu je bio izraz koji se pogrdno koristi za tamošnje katolike.

Zbog toga, već je stigla reakcija. Škotski Kilmarnock, klub u kojem Lafferty igra od početka godine, najavio je da će istražiti što je to njihov igrač radio, a 35-godišnji napadač već je pretrpio jednu posljedicu. Udarac mu je stigao odlukom o udaljavanju iz reprezentacije Sjeverne Irske uoči utakmica europske Lige nacija protiv Kosova i Grčke.

Nogometni savez Sjeverne Irske je u priopćenju o ovom slučaju istaknuo da Lafferty nije na treninzima zbog problema s leđima, a odluka da ga se povuče iz reprezentacije donesena je nakon što se pojavio video na kojem ga se može vidjeti s uvredom za katolike koja je izašla iz njegovih usta. Iako je s videima na internetu danas sve nepouzdano, u Sjevernoj Irskoj su ozbiljno pristupili ovoj priči. ‘Znamo kakav se video širi društvenim mrežama. Ovo je već predmet istrage koju vodi Kilmarnock’, stoji u priopćenju sjevernoirskog saveza.

Nakon što je izbila ova afera, o tome je pred novinarima morao pričati Ian Baraclough, izbornik reprezentacije Sjeverne Irske, koji je više bio voljan govoriti o Laffertyjevim problemima s leđima, dok se od pitanja o videu koji kruži internetom branio riječima da je taj slučaj predmet istrage. Svojem igraču je, pak, pružio podršku, spominjući da su razgovarali i da stoji uz njega.

⚽️“I’m there for Kyle”:Ian Baraclough talks about Kyle Lafferty withdrawing from the squad and hints that it may not be the end for the striker.









Kilmarnock said they were aware of footage "which appears to show a member of our playing staff using language of a sectarian nature". pic.twitter.com/Rlcxv72pYt

— Cool FM News (@newsoncool) September 23, 2022