(VIDEO) UHVATILI GA NA PREPAD: Pogledajte što je Modrić napravio kad su mu rekli da je osvojio Zlatnu loptu

Dodjela famozne Zlatne lopte France Footballa dodjeljuje se sljedećeg ponedjeljka, a glavni favorit za najboljeg nogometaša 2018. godine je Luka Modri-

Španjolski mediji već naveliko pišu kako je procurio poredak prve trojice nominiranih i kako je Modrić pobijedio ispred Cristiana Ronalda i Antoinea Griezmanna.

Ako je to doista istinito, Modrić je tada osvojio sve najvažnije nagrade u nogometnom svijetu i to sve u jednoj godini. Već ima UEFA-inu za najboljeg nogometaša u Europi i FIFA-inu za najboljeg na svijetu, a preostaje mu samo ona najprestižnija, Zlatna lopta.

Slavni talijanski novinar, Tancredi Palmeri, dočekao je Modrića nakon utakmice Lige prvaka između Reala i Rome (2:0), koja se u utorak igrala u Rimu, i pitao ga je da li zna da je navodno osvojio Zlatnu loptu.

Luka mu nije ništa odgovorio već se samo nasmiješio.

The little smile that Luka Modric did when I told him that allegedly won Ballon d’Or pic.twitter.com/CV2dC6tZGS

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 27. studenoga 2018.