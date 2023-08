(VIDEO) Turci kraljevski dočekali Livakovića: Od privatnog mlažnjaka, do limuzine

Dominik Livaković je nakon dugih pregovora na kraju odletio put Istambula privatnim mlažnjakom, kojeg su po, sada već bivšeg golmana Dinama, poslali iz Fenerbahčea.

Livi je već sletio u tursku prijestolnicu, a tamo ga je dočekala silna svita novinara, izlazak Dominika iz aviona i svaki njegov korak praćen je uživo, snimatelji su pokušali ući za njim i u WC, a limuzina je našeg golmana odvela na liječnički pregled.

Turci su po zadnjim informacijama za Vatrenu jedinicu istresli devet milijuna eura, uz još mogući milijun kroz bonuse.

FBTV camera crew tried to follow Livakovic into the toilets. 😭 pic.twitter.com/51Skb8H50R

— Fenerbahçe UK 🇬🇧 (@fenernewsuk) August 24, 2023