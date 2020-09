(VIDEO) TRI RIJEČI SU BILE DOVOLJNE: Poznata budućnost Lionela Messija!?

Kao što je novinar TyC-a Martin Arevalo najavio, Lionel Messi mogao bi ostati u Barceloni!

‘Messi ozbiljno razmatra ostanak u Barceloni do idućeg ljeta kada bi u velikom stilu otišao bez odštete nakon što mu istekne ugovor. Čak je 90 posto šansi da ostane u klubu’, objavio je argentinski novinar.

Da je na dobrom tragu potvrđuje današnji usputni razgovor Messijevog oca Jorgea s novinarima.

Na pitanje postoji li mogućnost da Messi ostane u Barceloni, samo je rekao: ‘Da’.

Dobio je i pitanje kako je prošao razgovor s predjednikom Barcelone Josepom Marijom Bartomeuom.

‘Vrlo dobro’, jasan je bio stariji Messi.

Lionel Messi’s father & agent Jorge suggests there is still a possibility for his son to stay in Barcelona. 👀

Q: “Is there a possibility to stay Messi in Barcelona?”

Jorge: “Yes.”

Q: “How was the meeting with Bartomeu?”

Jorge: “Very well.”pic.twitter.com/V3TmpfI8nj

— VBET News (@VBETnews) September 3, 2020