(VIDEO) ‘TREBAJU PO LIVAKOVIĆA, OVAJ JE VEĆ DUGO GOTOV’ ‘Komedija’ slavnog golmana, pogledajte što je izveo!

Dominik Livaković je nakon završetka Svjetskog prvenstva na kojem je bio odličan postao jako zanimljiv na nogometnom tržištu. O mogućem odlasku iz Dinama pričalo se i ranije, to je bila česta tema, no sada je sve još glasnije s obzirom na to da je 28-godišnji golman Vatrenih dao jako puno u hrvatskom dolasku do bronce u Katru.

Livakovića se nekako najviše povezivalo s Bayernom, a nepunih mjesec dana po završetku SP-a, sada ga zazivaju pratitelji Tottenhama – zbog situacije u kojoj kod nekih nema dovoljno povjerenja prema francuskom reprezentativcu Hugu Llorisu, kapetanu londonske momčadi.

Lloris je takvo nepovjerenje danas još malo pojačao svojim potezom u porazu u velikom gradskom derbiju protiv Arsenala, ljutog Tottenhamovog rivala. Najzvučnija nedjeljna utakmica 20. kola Premiershipa završena je s 2:0 u Arsenalovu korist, a 36-godišnji francuski golman pritom je jako naštetio svojima komičnim autogolom u 14. minuti.

Nakon udarca Bukaya Sake iz nemogućeg kuta s desne strane 16-erca, Lloris je velikom nespretnošću odbio loptu u vlastitu mrežu i time je usmjerio gradske rivale prema pobjedi.

Reakcije su počele dolaziti, a među njima, sve dočarava jedna reakcija pratitelja utakmice na Instagramu, s riječima da je londonski klub neozbiljan sa svojom golmanskom situacijom.

“Da su ozbiljniji, shvatili bi da je Lloris gotov već par godina i išli bi po nekog poput Livakovića da ga zamijeni”, piše u toj reakciji.

