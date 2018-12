(VIDEO) TOTALNI DEBAKL REALA U LIGI PRVAKA: Pogledajte kako ih je CSKA torpedirao s tri gola!

Autor: HINA/B.H.

Nogometaši moskovskog CSKA još jednom su šokirali aktualnog europskog prvaka Real Madrid. Nakon što su u 2. kolu skupine G u Moskvi pobijedili sa 1-0, večeras su u susretu 6. kola u Madridu slavili sa 3-0, ali i ispali iz Europe.

Rusko slavlje pokvarila je vijest iz Plzena gdje je Viktorija pobijedila Romu sa 2-1 i izborila nastavak natjecanja u Europskoj ligi, dok je europska priča za CSKA završila.

Viktorija i CSKA su zaključili natjecanje u skupini sa po sedam bodova, no Česi su bolji u međusobnom skoru. “Kraljevski klub” je i prije ovog kola osigurao prvo mjesto u skupini i plasman u osminu finala, dok je Roma bila sigurna na drugom mjestu.

Santiago Solari je odlučio odmoriti većinu prvotimaca, pa je Real započeo utakmicu u ‘šarenom’ sastavu s tri debitanta u Ligi prvaka (Javier Sanchez, Federico Valverde, Vinicius Junior). Pritom je Junior postao treći najmlađi igrač Reala koji je nastupio u LP sa 18 godina i 152 dana. Mlađi od njega bili su tek Iker Casillas (18g i 117d), te Raul Gonzalez (18g, 77).

Real je bolje otvorio utakmicu i u prvih pola sata domaćin je imao nekoliko lijepih prilika, ali se rezultat nije mijenjao. CSKA je poveo u 37. minuti iz prve ozbiljne akcije, a zabio je Fedora Čalova (37). Šest minuta kasnije već je bilo 2-0, a strijelac je bio Georgij Šenikova. Nakon lijepe akcije pucao je Mario Fernandes, Thibaut Courtois je obranio njegov udarac, a Šenikov je poslao odbijanac u donji desni kut.

Katastrofa Reala nastavila se i drugom poluvremenu, u 73. minuti je Arnor Sigurdsson na asistenciju Nikole Vlašića zabio za 3-0. Domaćin je do kraja utakmice nešto pokušavao, ali nije stvorio niti jednu ozbiljnu priliku.

Luka Modrić nije nastupio za Real, dok su Nikola Vlašić i Kristijan Bistović odigrali cijeli susret za goste.

U drugom susretu Viktorija Plzen je pobijedila Romu sa 2-1. Nakon skromnog prvog poluvremena, nastavak je donio odličan nogomet. Domaćin je poveo u 62. minuti golom Jana Kovarika, no samo šest minuta kasnije izjednačio je Cengiz Under. Viktorija je u 74. minuti ponovo stigla do prednosti preko Tomaša Choryja i uspjela zadržati prednost do kraja.