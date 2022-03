(VIDEO) TEŠKI INCIDENT U NJEMAČKOJ: Nastradao sudac, utakmica prekinuta

Ružna scena dogodila se u 27. kolu njemačke 1. Bundeslige, u susretu Bochuma i Borussije Moenchengladbach u kojem je gostujuća Borussia vodila s 2:0. Utakmica je prekinuta u drugom poluvremenu, a razlog je bio ‘projektil’ s tribina koji je pogodio pomoćnog suca Christiana Gittelmanna.

To se dogodilo u 69. minuti, kada je pomoćni sudac nastradao jer je u njegovu glavu lansiran tvrdi predmet, najvjerojatnije čaša ili limenka piva.

Kako je izgledao prizor koji je doveo do prekida, pogledajte u sažetku utakmice – ovdje.

Nedugo prije nego je pomoćni sudac pogođen u glavu, Borussia je zabila oba svoja gola u ovom prekinutom susretu. Alassane Plea bio je strijelac u 55., a Breel Embolo u 61. minuti.

VfL Bochum vs Borussia Monchengladbach was abandoned after 71 minutes due to the assistant referee being hit by a cup of beer 🤯 pic.twitter.com/fswS4olncw

S obzirom na to da je Borussia u trenutku prekida vodila, pretpostavlja se da će utakmica biti registririrana u njezinu korist, ali odluka o tome tek treba biti donesena.

Poslije prekida, Bochum se putem društvenih mreža ispričao pogođenom pomoćnom sucu Gittelmannu, ističući da se dogodio ‘vrlo glupi potez idiotskog navijača’.

The match will not be restarted, #BOCBMG has been abandoned. We can only formally apologise to linesman Christian Gittelmannn. A highly embarrassing and bitter evening for us. An extremely stupid action from an idiotic fan.

0-2 #BOCBMG #meinVfL

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) March 18, 2022