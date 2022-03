(VIDEO) TALIJANE SVI ISMIJAVAJU: Oni našli utjehu u pjesmi i lijepoj Hrvatici

Talijanskoj nesreći i izgubljenoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije najviše su se obradovali u Engleskoj, k0ju su Talijani pobijedili u finalu Europskog prvenstva.

Podsjetimo nakon pobjede neki reprezentativci ismijavali su Engleze govoreći kako moraju pojesti još dosta tjestenine, a potez Chiellinija kada je zaustavio Saku u protunapadu, sada su upotrijebili kao slatku osvetu.

North Macedonia stopping Italy from reaching the World Cup like… pic.twitter.com/HPJrFUGDM6

Naravno ovaj poraz donio je i poremećaje unutar reprezentacije, pa se spominje smjena izbornika Mancinija s Cannavarom, no to su još nagađanja.

NORTH MACEDONIA KNOCKS ITALY OUT OF THE WORLD CUP PLAYOFFS pic.twitter.com/zqB3OVeEus

— Troll Football (@TrollFootball) March 24, 2022