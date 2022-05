(VIDEO) TALIJAN POTPUNO IZGUBIO KOMPAS: Na slavlju udario suigrača, pa s peharom simulirao ‘neprimjerene radnje’

Roma je po prvi put u svojoj dugogodišnjoj povijesti osvojila jedan međunarodni trofej, a Vučica će ostati zauvijek zapisana kao prvi osvajač Konferencijske lige, koju su osvojili u Tirani.

Uz to dugo očekivano postignuće, Jose Mourinho postao je prvi trener koji je osvojio sva tri UEFA-ina natjecanja, tako da su u Rimu imali što za slaviti.

Ali veliko slavlje pokvario je Gianluca Mancini, branič Rome i reprezentacije Italije, kada je prvo prilikom dodjele medalja grubo odgurnuo a zatim šakom krenuo na suigrača.

This isn’t a great look for Mancini… Felix Afena-Gyan is a 19 year old playing his first year with Roma and appears to do nothing wrong, let alone anything to warrant that reaction.

Can anyone explain? pic.twitter.com/4l5EkTZQuq

— Dougie Critchley (@DougieCritchley) May 26, 2022