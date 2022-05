(VIDEO) SVEĆENIK UZBURKAO DUHOVE S ISPRIKOM HAJDUKU: ‘Ma ovo je bilo jako sramotno’

Autor: Dnevno.hr/I.L

Gotovo nevjerojatnim stvarima svjedočimo u posljednjih nekoliko dana. Javnost kao da je zaboravila da je Šibenik uvijek bio podijeljen grad na Dinamo i Hajduk.

Mnogi su optužili Funcute da su navijali kontra svog Šibenika samo kako bi napakstili Hajduku što je pomalo bizarno jer nisu bili na istoj tribini kao prijatelji iz Zagreba niti su prilikom proslave uletjeli u teren.

Međutim, svoju riječ o dalmatinskom sukobu imao je i Fra Lazar Perica, javnosti je poznat po svojoj Facebook stranici Živjeti vjeru. Iznio je svoje mišljenje.





‘Ovo je sramota za Šibenik’

‘Večeras je u Šibeniku Dinamo iz Zagreba osvojio svoj 23. naslov prvaka u velikom nogometu. Čestitam im na tom pošteno osvojenom naslovu. Ono što me smeta i što me boli je da su to postigli pobjedom 2-0 u Šibeniku protiv domaćina Šibenika. Ono što je za mene bilo sramotno i čega se ja sramim kao Šibenčanin je reakcija domaćih navijača, onih koji su došli prvenstveno navijati za Dinamo u Šibeniku.’

Zatim je nastavio:

‘U ime svih pravih Šibenčana Dalmatinaca, ispričavam se Hajduku, svim pravim istinskim navijačima Hajduka. Isto tako ni vi nemojte uzeti da su to bili pravi Šibenčani i navijači Šibenika koji su se ovako ponijeli’ zaključio je svećenik.

Ljubav Funcuta i Zagreba prije svega je povezana zbog Dražena Petrovića, a ironočino je što Toricda proziva Functe za navodno navijanje protiv svog kluba, a kad je svojevremo Zadar igro prvu ligu Tornado je redovno navijao za Hajduk, a ne za Zadar.