(VIDEO) SUSTIGLA GA PRAVDA NAKON ŠTO JE PREKINUO UTAKMICU! Dobio šamare od vlastitog vođe

Još jedan napad na zvijezdu Olympique Marseillea, Dimitrija Payeta.

Nakon što je ranije ove sezone bio meta napada huligana Nice, ovaj puta je nastradao od strane Lyonovih ultrasa.

Naime, već na samom početku utakmice Payet je krenuo izvesti udarac iz kuta, no sa tribina je doletjela boca koja ga je pogodila u glavu te je utakmica odmah prekinuta.

Nakon što se nogometna javnost zgrozila nad ovim činom, svjetlo dana ugledao je još jedan videozapis koji pokazuje kako je ‘pravda’ sustigla navijača koji je bacio bocu.

After one Lyon ultra gets the game abandoned for throwing a bottle of water off Payet’s head, another Ultra comes up and gives him a right good slap pic.twitter.com/SyZvU7mSxc

