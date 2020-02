(VIDEO) SUPERDVOBOJ U ITALIJI: Messi u Maradoninom gnijezdu!

Messi je postigao sedam puta po četiri gola u karijeri, ali nijednom usred tako intenzivnog pritiska. Argentinac je pružio još jednu zadivljujuću izvedbu koja je podvukla njegovu sposobnost da povede problematični tim čak i kroz najburnija razdoblja.

“On je u veličanstvenoj formi 14 ili 15 godina i nastavlja u istom ritmu. On je garancija za bilo koji klub i bilo kojeg trenera i upravo to ga čini najboljim igračem na svijetu. On može raditi stvari o kojima drugi mogu samo sanjati” rekao je Setien.

Messi je mogao imati razloga da se osjeća uzrujano, ali nije dopustio da to utječe na njegove nastupe.

Barcelona je otpustila Ernesta Valverdea prošlog mjeseca, usprkos Messijevoj javnoj podršci, a duže vrijeme su ozlijeđeni Luis Suarez i Ousamane Dembele.

Na sve to sportski direktor Barce Eric Abidal rekao je da su igrači bojkotirali Valverdea, dok je predsjednik Josep Maria Bartomeu optužen za angažiranje PR kompanije koja je kritizirala ključne igrače, uključujući Messija, u namjeri da poboljša svoj imidž na društvenim mrežama.

“Ovakvi kakvi smo u ovom trenutku, mislim da nije dovoljno za osvajanje Lige prvaka. Najveći favoriti su Real Madrid, Juventus, PSG i Liverpool”, riječi su Messija.

Setien je bio malo optimističniji.

“Postoje stvari s kojima se slažem, ali… Vidio sam svake godine kako se osvajaju Lige prvaka i mislim da bismo mogli imati iste šanse kao i druge ekipe. Istina je da nemamo više pravo na pogrešku i postoje stvari koje moramo pokušati poboljšati. Nismo zadovoljni svime, ali mislim da malo po malo rastemo i dostižemo razinu koja će nam omogućiti da se upustimo u borbu za trofej”, rekao je predsjednik Barcelone.

S igračima poput Frenkija de Jonga i Arthura Mela u sredini terena i izvrsnim Marc-Andre ter Stegenom na golu, ne nedostaje im talenta, ali ostaju slabosti u obrani i nekonzistentnost u napadu.

Setien je priznao da će trebati vremena da igrači razumiju njegove metode, a s tim se slaže i Messi.

“Nije lako. Navikavali smo se na određenu igru pod Valverdeom, a sada igramo drugačije i od nas se traži da radimo nešto drugo. Istina je da učimo i da moramo još mnogo toga popraviti “, zaključio je Argentinac.

Peterostruku osvajač Lige prvaka iz Katalonije večeras u 21 igra utakmicu osmine finala Lige prvaka na San Paolu protiv Napolija. Prijenos možete gledati na kanalu Planet Sporta 2.