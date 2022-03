(VIDEO) STRAVA NA STADIONU: Urušila se puna tribina, reflektor prignječio ljude

Strašne snimke dolaze iz Indije gdje se tijekom finala nogometnog turnira u gradu Kerali urušila montažna tribina, koja je bila puna gledatelja.

Kako se doznaje ozlijeđeno je više od 200 osoba, a nakon što se urušila tribina za sobom je povukla i reflektor koji je pao na ljude koju su bježali od urušavanja tribine.

Utakmicu je pratilo je više od 8 tisuća navijača, a nažalost čak 15 osoba je kritično koji su smješteni po lokalnim bolnicama.

Previše navijača

Izgleda kako je broj gledatelja premašio kapacitet samog stadiona i spomenute tribine, zbog čega je došlo do urušavanja a na tribini je bilo 3 tisuće navijača, što je puno više od dozvoljenog kapaciteta.

Policija je najavila da će provesti istragu o nesretnom događaju, a organizatori mogu očekivati drastične kazne.

#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries#Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV

— ANI (@ANI) March 20, 2022