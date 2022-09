(VIDEO) ‘STRAH ME, IZGLEDA KAO DA ĆE SE SVAKOG TRENUTKA RASPASTI’ Šokantni detalji smrti nogometaša: ‘Sumnjam da će me itko naći’

Nesreće za vrijeme avionskih letova ili slijetanja su kroz desetljeća imale tragične posljedice za sportaše i klubove, a u tužnoj priči čiji se detalji i dalje otkrivaju, pamti se smrtno stradavanje argentinskog napadača Emiliana Sale rano u 2019. godini. Tragedija se dogodila dok je Sala bio na letu iz Nantesa prema Cardiffu, gdje je trebao početi igrati u dresu Cardiff Cityja, no nakon transfera, slijedila je velika tuga za njegove najbliže i sve koji su pratili Argentinčevu karijeru.

Nove informacije o onome što se zbivalo prije pada zrakoplova približio je velški BBC, donoseći riječi kojima su svoj oprez uoči leta iskazivali Sala i pilot David Ibbotson, koji je također smrtno stradao. Na letu su bili samo njih dvojica, a audiozapis je donio opis kako je izgledao avion – koji nije djelovao pouzdano ni pilotu ni argentinskom nogometašu.

Bilo je tu i straha od onog najgoreg, pogotovo u Salinim riječima prije nego se dogodila tragedija.

Argentinac je u razgovoru s jednim prijateljem približio stanje zrakoplova kojim je išao. ‘Čovječe, strah me, izgleda kao da će se raspasti svakog trenutka. Ako me ne čuješ u narednih sat i pol, ne znam hoće li me itko tražiti ako se srušimo, sumnjam da će me naći’, pričao je Sala prije pada koji je imao tragične posljedice.

'I'm on a plane that looks like it's falling apart… I'm scared'

Exclusive CCTV footage shows the last time Emiliano Sala is seen alive boarding the doomed flighthttps://t.co/0oiJwj3Ihp pic.twitter.com/uL7l6BzsvV

— BBC Wales News (@BBCWalesNews) September 21, 2022