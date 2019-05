(VIDEO) ŠTO SU VUČIĆ I ARKAN RADILI NA MAKSIMIRU 1990. GODINE? Malo poznati detalji zlokobne utakmice Dinama i Zvezde

Crvena zvezda gostovala je na Maksimiru prije 29 godina u “nikad odigranoj utakmici”, koja je prema mišljenju mnogih, bila početak Domovinskog rata, iako je rat službeno počeo godinu dana poslije. Na utakmici su bili i aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan.

Predsjednik Srbije je deklarirani navijač Crvene zvezde i bivši pripadnik Delija, što je i sam isticao, dok je Arkan tada bio vođa navijača Crvene zvezde. Susret Dinama i Zvezde na Maksimiru obilježio je sukob Hrvata i Srba, a u njemu je sudjelovao i sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nekadašnji učenik četničkog vojvode, ratnog zločinca i huškača Vojislava Šešelja.

Arkan pucao

Spomenimo i kako je istoga dana, 13. svibnja 1990., na toj utakmici bio i ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan koji je, kao ugledno Zvezdino lice, sjedio na klupi, i to naoružan. Jednom je prilikom dugogodišnji direktor Crvene zvezde Vladimir Cvetković otkrio nepoznate detalje s utakmice Dinama i Crvene zvezde.

Cvetković je rekao kako je vodstvo Zvezde od linča zagrebačkih navijača spasio Željko Ražnatović Arkan pucanjem u zrak iz pištolja.

“Činjenica je da je tada Arkan Zvezdu spasio od linča. Oni su incident pripremili unaprijed. Džaja (Dragan Džajić op. a.) i ja bili smo zarobljeni u loži. Kiselinom su uništili ogradu, nijedna vatrogasna vozila na terenu nisu imala vodu. Rulja je krenula prema svlačionicama. Onda je Arkan izvadio pištolj, ispalio metak u zrak, okrenuo se prema policiji, gdje su većinom bili Srbi iz Like, i povikao: ‘Za mnom!’ On je uplašio Dinamove navijače”, rekao je Cvetković jednom prilikom.



Vučićeva priča

Vučić je pak svoje gostovanje u Zagrebu opisao ovako.

“Tog se dana osjećala drugačija atmosfera. Gledajte, uvijek smo mi bili spremni na tučnjavu u Zagrebu, ali ovo je bilo nešto drugačije. Nas više od dvije tisuće krenulo je vlakom, a prvi incident dogodio se već u Vinkovcima. I taj je bio gadniji nego inače. Odmah smo svi znali da se u Zagrebu spremaju neredi. Ali ne oni između navijača Dinama i Crvene zvezde, nego između Hrvata i Srba” izjavio je Aleksandar Vučić za Vreme 2010. godine.

“I mi i oni tada smo se osjećali moćno. Kod nas se tada podizao srpski nacionalizam, u Zagreb smo stigli u velikom broju. Nikada se neće ponoviti gostovanje na koje će otići toliko navijača Crvene zvezde. Navijači su stizali iz Gline, Petrinje, Knina, cijele Krajine, pa i dalmatinskog zaleđa. No, u to doba rastao je i hrvatski nacionalizam, pa su se i navijači Dinama osjećali slobodno i moćno. Na stadionu se osjećala iskrena mržnja, s obje strane čule su se pjesme najjezivijih sadržaja”, opisuje dalje.

“U Zagrebu nas je prvi put dočekala vojska policajaca. Otpratili su nas do južne tribine. Međutim, mi koji smo bili iskusni prepoznali smo neke navijače Dinama koji su imali zadatak da prate hoće li se netko od nas izdvojiti, pa da ga prebiju. Prepoznao sam Šejtana, Sarmu i još neke. Nisam vidio Klokana i Sandra koje sam znao kao vođe Bad Blue Boysa. Onda sam saznao da su i ostali Zvezdini navijači to primijetili, pa su ih ispred jednog kafića presreli i pretukli”, tvrdi Vučić.

“Na kraju nas je policija ‘spakirala’ u specijalni vlak. Sve su nas ispitivali dok nisu popisali valjda svakog čovjeka u vlaku. Ali, tu stvarno nije bilo neke naše velike krivnje. Gotovo nikakve. Za svaki su drugi slučaj mogli reći da je bilo odgovornosti Zvezdinih navijača. Primjerice, u Splitu, kada je bilo 2:2, 1987., više smo mi, Zvezdini navijači, čuda napravili, nego Hajdukovi”, kaže sadašnji predsjednik Srbije.



Legenda o Bobanu

Toga je dana Dinamo dobio svojeg heroja, koji je ušao u legendu i kojeg će generacije pamtiti po hrabrom potezu – Zvonimira Bobana.

Na spomen toga dana gotovo svima prvo padne na pamet Bobanova gesta, kada je fizički napao policajca Refika Ahmetovića, tadašnjeg djelatnika policijske postaje Dubrava, koji je tukao navijače.

Jednom je prilikom Ahmetović otkrio što se sve dogodilo na terenu.

“Pokušao sam otjerati Bobana u svlačionicu, ali on se želio tući sa mnom. Udario sam ga palicom po preponi, a on se odmaknuo i pokušao me udariti po rebrima. Moj kolega u tom ga je trenutku udario po laktu, a Boban mene po ruci, nakon čega mi je ispala kaciga. Htio sam je podići s travnjaka i kad sam se sagnuo, vidio sam ga u zraku sastavljenih koljena. Udario me nogama po ramenu i odgurnuo rukama. Kolege su mi govorile da pucam u njega, ali nisam želio jer nisam bio ozlijeđen. No da je ponovno krenuo, vjerojatno bih pucao i ubio ga”, otkrio je policajac Ahmetović prije nekoliko godina.

Bobanov udarac postao je simbol Hrvatske i slika kapetana Dinama kako udara policajca obišla je svijet. Bobanu su prijetili smrću, na kraju nije ni išao na SP u Italiju zbog toga.