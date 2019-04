(VIDEO) ŠTO JE MESSI REKAO TERIJERU IZ UNITEDA? Njegove riječi upućene Chrisu Smallingu pokazuju koliko je velik!

Svi navijaći Barcelone danima su uoči prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka protiv Manchester Uniteda strahovali od dvoboja njihove glavne vedete, Lionela Messija s Chrisom Smallingom, stoperom engleskog sastava. To je bio “matchup” na terenu, Smalling je trebao zaustaviti argentinskog čarobnjaka i neutralizirati ga svojim reakcijama u obrani.

Dogodio se i jedan udarac kojeg je Smalling uputio laktom u zračnom dvoboju s Messijem. On nije izgledao tako strašno preko TV-ekrana, ali je bio dosta jak i bolan.

Messi je jedno vrijeme bio u velikim problemima, krvavog lica zbog toga, ali Smallingu je nakon utakmice rekao da mu ne zamjera ništa.

“Da, pričali smo poslije utakmice. Nisam u tom trenutku shvatio da sam ga udario tako. Ali, poslije utakmice smo pričali, rukovali se i on mi je rekao da zna da je to bilo slučajno”, otkrio je Smalling Messijeve riječi.

