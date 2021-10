(VIDEO) ‘ŠTIMAC SE PONAŠAO SRAMOTNO, RUGAO MI SE!’ Bivši hrvatski izbornik šokirao ovim potezom!

Igor Štimac, bivši hrvatski reprezentativac i izbornik, na poseban je način proslavio uspjeh reprezentacije Indije, koju vodi od 2019. godine. Štimac je na klupi Indijaca stigao do 1:0 protiv Nepala u prvenstvu Južne Azije, a ta pobjeda razveselila je Štimca do te mjere da je zaplesao uz klupu.

Prizor bivšeg stopera i izbornika Vatrenih kako pleše nije se svidio Nepalcima i njihovom izborniku, Kuvajćaninu Abdullahu Al Mutairiju, koji je poznat po takvim proslavama. Ubrzo je stigao odgovor kuvajtskog trenera.

‘Štimac mi se rugao, ovo je sramota!’, bio je bijesan Al Mutairi, a nakon toga stigao je i Štimčev odgovor.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac i izbornik skrenuo je kuvajtskom treneru na klupi Nepala pozornost na to da je pričao kako Nepalci imaju 95 posto šansi za pobjedu protiv Indije. Kako je Štimac dodao, time je Al Mutairi pokazao nepoštovanje, a bivši stoper i izbornik Vatrenih poručio je Kuvajćaninu i da više brine o momčadi koju vodi, umjesto o drugima.

