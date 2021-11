(VIDEO) SRPSKI MEDIJI ISMIJAVAJU ALBANCA! Nespretnost nogometaša donijela im je puno radosti

Lyon je u četvrtom kolu Europske lige na svom stadionu slavio (3:0) protiv praške Sparte, a pozornost je privukao švicarski reprezentativac albanskih korijena.

Naime, radi se o Xherdanu Shaqirijiu koji je svojim potezom nasmijao mnoge.

Nakon bezuspješne napadačke akcije, 30-godišnjak se pokušao uhvatiti za gredu, ali također nije uspio te se ‘upecao’ u mrežu.

Videozapis se ubrzo proširio društvenim mrežama, a i portalima.

Shaqiri tries to catch the crossbar but ends up jumping into the net 😭😭 pic.twitter.com/Bf90vk8jV4

Ovaj ‘gaf’ je posebno privukao pozornost srpske javnosti zbog kontroverzne proslave pogotka Shaqirija u Rusiji na Svjetskom prvenstvu.

Granit Xhaka and Xherdan Shaqiri face fines as both celebrated their goals vs Serbia by referencing Albania’s symbolic double-headed eagle with their hands.https://t.co/hEkzkbQ9hf pic.twitter.com/E83lQ8pxh1

